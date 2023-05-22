Бывший президент Польши пожаловался на нехватку денег при пенсии в 2,6 тысячи долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсионных выплат на оплату всех счетов. Поэтому ему приходится подрабатывать, пишет Super Express.

По словам экс-президента, ранее он получал 5-6 тысяч злотых в месяц (1,2-1,4 тысячи долларов), на данный момент его пенсионные выплаты составляют 11 тысяч злотых (2,6 тысячи долларов).

"На данный момент выплаты побольше, но все подорожало, поэтому все плюс-минус так же", - заявил Валенса.

Кроме того, по его словам, у него очень много расходов, и денег не хватает, поэтому ему приходится подрабатывать с помощью участия в различных конференциях и форумах.

"Меня никогда не волновали деньги, раньше как-то хватало, а сейчас нет, поэтому необходимо подрабатывать", - заявил Валенса.

Между тем, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий негативно высказался о высказывании спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который требовал возместить России потраченные на послевоенное восстановление республики средства.