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НовостиЗдоровье22 мая 2023 18:14

Специалист рассказала, что хриплый голос может быть признаком опасных болезней

Врач Духарева заявила, что хриплый голос может быть следствием нарушения работы щитовидной железы
Роман ПОЛОСИКОВ
Специалист рассказала, что хриплый голос может быть признаком опасных болезней

Специалист рассказала, что хриплый голос может быть признаком опасных болезней

Фото: Shutterstock

Хриплый голос может указывать на некоторые заболевания и нарушения в работе щитовидной железы. Также он может быть причиной заболевания органов дыхания. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач Ольга Духарева.

Лучшим вариантом при осиплости голоса будет незамедлительный поход к врачу, который даст необходимые рекомендации и назначит курс лечения.

Даже очень распространенные недомогания могут иметь неожиданные негативные последствия. Например всем известная и нередко встречающаяся гипертония может привести к слепоте. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-кардиолог Ирина Поляева.

Стоит тщательно следить за своим здоровьем и обращать внимание на факторы, которые могут провоцировать болезни. Одним из таких называют плохую экологию. На портале RT привели слова врача Андрея Кондрахина, который заявил, что плохая экология и вредные привычки в виде курения могут провоцировать множество опасных заболеваний легких.