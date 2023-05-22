Специалист рассказала, что хриплый голос может быть признаком опасных болезней Фото: Shutterstock

Хриплый голос может указывать на некоторые заболевания и нарушения в работе щитовидной железы. Также он может быть причиной заболевания органов дыхания. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач Ольга Духарева.

Лучшим вариантом при осиплости голоса будет незамедлительный поход к врачу, который даст необходимые рекомендации и назначит курс лечения.

Даже очень распространенные недомогания могут иметь неожиданные негативные последствия. Например всем известная и нередко встречающаяся гипертония может привести к слепоте. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-кардиолог Ирина Поляева.

Стоит тщательно следить за своим здоровьем и обращать внимание на факторы, которые могут провоцировать болезни. Одним из таких называют плохую экологию. На портале RT привели слова врача Андрея Кондрахина, который заявил, что плохая экология и вредные привычки в виде курения могут провоцировать множество опасных заболеваний легких.