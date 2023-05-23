Рябков: Россия считает угрозой военно-биологическую активность Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что «никем не контролируемая, крайне опасная» военно-биологическая деятельность США и их союзников требует самого пристального внимания всего мирового сообщества.

«Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ...», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

По его словам, вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения.

Как писал сайт KP.RU, в апреле на заседании Госдумы был заслушан итоговый доклад парламентской комиссии о деятельности американских биолабораторий на Украине.

Депутат Ирина Яровая заявила, что при содействии киевского режима, американцами было создано порядка 50 биолабораторий, где проводились незаконные опыты над жителями Украины.

Отмечалось, что накануне майдана-2014 в Верховную Раду был внесён закон, запрещающий деятельность иностранных лабораторий на Украине — однако после националистического переворота об этой инициативе сразу «забыли».

К концу 2022 года на Украине планировалось развернуть всеобъемлющую систему биологической разведки в интересах США — таким образом, одной из целей российской спецоперации и стала борьба с возможной «биологической агрессией» Запада.