Американский подполковник Дэвис призвал к реализации истинных интересов США на Украине Фото: REUTERS

Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили интересам США, об этом написал в статье для Responsible Statecraft американский подполковник Дэниел Дэвис.

«У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», - подчеркнул Дэвис.

По его словам, «бессмысленные поставки оружия» не отвечают национальным интересам США.

Дэвис отметил, что истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине.

«Вашингтон должен поспособствовать прекращению боевых действий в этой стране», - заявил офицер.

Как писал сайт KP.RU, ранее офицер Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы Зеленского.

Военный подчеркнул, что у Зеленского нет иного выбора, кроме как устроить обещанное наступление.

По мнению Дэвиса, если ВСУ не пойдут в контратаку, то Киев потеряет всякое доверие западных союзников.

При этом ни сил ни боевой мощи и знаний у украинской армии недостаточно для достижения заявленных целей, и в результате контрнаступления Украина окажется «в худшем положении, чем сейчас».