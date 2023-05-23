Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 мая 2023 23:41

Американский подполковник Дэвис призвал к реализации истинных интересов США на Украине

«Бессмысленные поставки оружия» не отвечают нацинтересам США, отметил Дэвис
Сергей ГАПЧУК
Американский подполковник Дэвис призвал к реализации истинных интересов США на Украине

Американский подполковник Дэвис призвал к реализации истинных интересов США на Украине

Фото: REUTERS

Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили интересам США, об этом написал в статье для Responsible Statecraft американский подполковник Дэниел Дэвис.

«У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», - подчеркнул Дэвис.

По его словам, «бессмысленные поставки оружия» не отвечают национальным интересам США.

Дэвис отметил, что истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине.

«Вашингтон должен поспособствовать прекращению боевых действий в этой стране», - заявил офицер.

Как писал сайт KP.RU, ранее офицер Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы Зеленского.

Военный подчеркнул, что у Зеленского нет иного выбора, кроме как устроить обещанное наступление.

По мнению Дэвиса, если ВСУ не пойдут в контратаку, то Киев потеряет всякое доверие западных союзников.

При этом ни сил ни боевой мощи и знаний у украинской армии недостаточно для достижения заявленных целей, и в результате контрнаступления Украина окажется «в худшем положении, чем сейчас».