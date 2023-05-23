Valeurs Actuelles: Потери ВСУ являются самым страшным секретом Зеленского Фото: REUTERS

Число погибших солдат ВСУ представляет собой нежелательную информацию для президента Зеленского, об этом написало издание Valeurs Actuelles.

«Число погибших остается самым страшным секретом Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», - заявил обозреватель издания Мериадек Раффрей.

Автор пояснил, что киевские власти крайне недовольны обращениями французских инструкторов, обучавших украинских солдат, с вопросами о потерях.

Раффрей, ссылаясь на источник, сообщил, что от 40 до 60 процентов обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Уточнялось, что они, вероятнее всего, уже погибли в бою.

Как писал сайт KP.RU, 2 мая министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за апрель текущего года, которые составили более 15 тысяч человек.

Министр сообщил, что за этот период Вооруженные силы России уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков, а также других бронированных машин украинской армии.

30 ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч украинских военных.