РИА Новости: В Артемовске солдаты ВСУ конфликтовали между собой и устраивали перестрелки Фото: REUTERS

Подразделения ВСУ, находившиеся в Артемовске, конфликтовали между собой и устраивали перестрелки, об этом рассказала РИА Новости эвакуированная жительница города Мария.

«Очень много было военных. Они пили, дрались между собой. Разборки такие были, …жестко было. Мы это все видели», - сообщила женщина.

Она пояснила, что местные жители видели, как военные ВСУ «толпой на толпу вышли и начали перестреливаться».

По ее словам, все эти конфликты даже не пытались как-то скрывать.

«Это было не ночью, это было днем», - отметила Мария.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины теряли под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц.

1 мая спецкор КП Дмитрий Стешин в своей статье рассказал о выживших людях в Артемовске.

С каждым днем, с каждым взятым кварталом, спасенных из Артемовска людей становится все больше. Эвакуированных из этой самой горячей точки спецоперации сейчас свозят в один из тыловых городков ДНР.

Эти люди, за последние месяцы видели слишком много лишнего, о чем никогда не напишет украинская и западная пресса.

20 мая было завершено освобождение города Артемовска в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг», об этом сообщило Министерство обороны России.