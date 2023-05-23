РИА Новости: В Херсоне украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ для трансплантации Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву Херсоне в военном госпитале тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат ВСУ, об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур, ссылаясь на источник в медучреждениях города.

«В ходе общения со своей связью из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники «Медицины катастроф», контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», - заявил собеседник агентства.

Как отметил силовик, «после проведения хирургических манипуляций тела военнослужащих сжигаются в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о их пропаже без вести».

Как писал сайт KP.RU, ноябрь-декабрь 2022 года ознаменовались для ВСУ «мясорубкой под Артёмовском». И хотя в городе погибало сотни солдат каждую неделю, Киев продолжал гнать туда пушечное мясо.

В статье отмечалось, что большинство потерь носили санитарный характер: импровизированные «госпитали» в подвалах домов переполнены, лекарств и донорской крови нет — даже ранение средний степени за пару дней грозит отправить бойца на тот свет.

Полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что под Артёмовском с украинской стороны объявились чёрные трансплантологи.

По данным Всемирной организации здравоохранения каждый год происходит более 10 тысяч нелегальных операций по пересадке органов.