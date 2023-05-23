Hill: Финансирование Киева задерживается из-за тупиковой ситуации с госдолгом США Фото: REUTERS

Финансирование Киева может временно прекратиться на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком госдолга, об этом написало издание Hill.

«...Задержки, вызванные продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, отложили серьезные разговоры о следующем раунде финансирования», - говорится в публикации

Помимо этого, в палате представителей заявили, что дальнейшее спонсирование Киева будет зависеть от успехов контрнаступления.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что Киев рассчитывает, что США по-прежнему останутся ключевым донором Украины, так как стране в 2023 году потребуется большое внешнее финансирование бюджета.

10 мая глава евродипломатии Боррель признал, что западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ. Однако, Боррель заметил, что подобный мир не устроит Европу.

16 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы ГУР Буданова о том, что Киев причастен к покушениям на жизнь медийных персон в России, и о том что они «достали многих».

«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов. В ООН опять не заметят?», - риторически поинтересовалась Захарова.