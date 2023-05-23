Климатолог Кокорин допустил перенос столицы России при потеплении климата на пять градусов Фото: Андрей АБРАМОВ

При наихудшем сценарии потепления климата на планете и повышении средней температуры на пять градусов, столицу России могут перенести из Москвы в Сибирь. К такому выводу пришел климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости.

— Вполне реально, что это произойдёт, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м, — заявил Кокорин.

Также по его словам к этому времени климат вероятнее всего потеплеет на 2,5 градуса, а это в свою очередь будет означать, что волны жары на планете будут происходить в несколько раз чаще. Вместо аномальной жары раз в десять лет, она может наступать раз в три года.

При этом Кокорин подчеркнул, что такой сценарий безусловно возможен, но вероятность этого крайне мала.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что 2023 и 2024 годы будут еще теплее, чем 2022 год. При этом глобальная температура на планете повысится на 0,1 градуса.