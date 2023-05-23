Эксперт по личным финансам ответил, что мешает россиянам копить деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накопить подушку безопасности – такая цель стоит у многих. Но часто это не получается. Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева объяснила, какие ошибки мешают двигаться к цели.

Чаще всего это отсутствие цели, нужно ставить конкретные задачи и тогда двигаться станет легче. Копить ради накоплений и «черного дня» сложно, мозг не воспринимает такую цель - ему нужны четкие и конкретные цели.

- Нужно устанавливать сумму, срок. Иначе все накопленное будет раз за разом незаметно тратиться на неизвестно что, – предостерегла финансист в беседе с «Газета.ru».

У многих бытует миф о том, что накопления – это ограничение себя во всем и отказ от любых радостей. Однако такой подход неправильный. Если человек привык к тратам, а потом урезать его до режима «хлеб и вода», то достичь цели можно в короткий срок, но высока вероятность срывов.

За ними приходит чувство вины и в результате вместе радости от накоплений человек оказывается в стрессовой ситуации.

Отсутствие системности тоже является ошибкой. Важно уметь не только регулярно пополнять копилку, но и не заниматься самоедством, если случился форс-мажор.

- Результат будет лучше, если откладывать понемногу, но каждый месяц, чем по 50% с больших поступлений раз в квартал или в полгода, - говорит эксперт.

Если доход низкий, часто люди говорят, что откладывать нечего. На самом деле человек живет не по средствам и не понимает, куда уходят деньги. Чтобы понять траты, нужно анализировать их. И стремиться увеличивать разницу между расходами и доходами.

Один из вариантов сбережения - это банковские вклады. Но эксперты подчеркивают, что долгосрочные депозиты проигрывают краткосрочным по выгодности, передает РИАМО.

А вот вкладывать деньги в доллары или евро эксперты не советуют. лучше обратить внимание на китайский юань, передает Пятый канал.

Кстати, 57% россиян регулярно откладывают деньги на черный день (54%), заветную мечту (32%) или стартовый капитал для открытия бизнеса (16%).

При этом каждый четвертый (27%) опрошенный делает это при любой возможности, 18% респондентов — ежемесячно, 9% — время от времени, а оставшиеся 3% — чаще, чем раз в месяц, передает RT.