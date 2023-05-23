В США рассказали о российских дронах-приманках для обмана ВСУ

Российские военные используют деревянные дроны для обмана ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы России используют деревянные беспилотные летательные аппараты для обмана украинских средств противовоздушной обороны.

Как передает Defence Blog, эти дроны изготовлены из дерева и пенопласта и скреплены скотчем. В них применены современные электродвигатели и электроника, эти беспилотники способны поднять в воздух до 10 килограммов полезной нагрузки и пролететь 600 километров.

Отмечается, что в недавней серии воздушных атак по объектам на Украине деревянные дроны шли в первой волне, отвлекая на себя внимание систем ПВО противника. Из-за этого средства противовоздушной обороны перегружались, и российские военные беспрепятственно использовали крылатые ракеты и беспилотники-камикадзе.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские десантники в зоне специальной военной операции получили невидимые дроны-камикадзе «Бумеранг». Они используются для поддержки штурма украинских блиндажей, но могут догнать любую боевую машину и залететь прямо в ее люк.

Напомним, в начале мая стало известно, что новые российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут вылетать на передовую из единых хабов, которые будут расположены в тылу. Такой механизм позволит разместить базу беспилотников в отдалении от передовой, к хабу подключат сразу несколько подразделений.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)