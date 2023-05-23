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НовостиЭкономика23 мая 2023 13:52

В Минпромторге сообщили о возможной продаже российского бизнеса Uniqlo по примеру McDonald’s

Ритейлер сможет похожим образом предложить купить договоры аренды, считают в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Минпромторге сообщили о возможной продаже российского бизнеса Uniqlo по примеру McDonald’s

В Минпромторге сообщили о возможной продаже российского бизнеса Uniqlo по примеру McDonald’s

Фото: REUTERS

Японский ритейлер Uniqlo может выставить свой российский бизнес на продажу по примеру McDonald’s, считает заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель по аналогии с тем, как это ранее сделал McDonald’s», – сказал он в беседе с «Известиями».

Как уточнил замглавы Минпромторга, Uniqlo сможет похожим образом предложить купить договоры аренды, торговые места с хорошим покупательским трафиком и оборудование.

Напомним, ранее стало известно, что японский производитель и продавец одежды Uniqlo может больше не вернуться на российский рынок. Свою работу в РФ компания приостановила еще весной 2022 года, расторгнув договоры аренды в части торговых центров.

В прошлом году Uniqlo оставался одним из немногих иностранных брендов одежды, который не приостановил работу в России. Однако позже компания столкнулась с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации.