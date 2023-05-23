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НовостиЗдоровье23 мая 2023 15:36

Специалист назвала лучшие упражнения для сердечно-сосудистой системы

Тренер Юркова заявила, что кардиотренировки лучше всего чередовать с растяжкой и йогой
Роман ПОЛОСИКОВ
Специалист назвала лучшие упражнения для сердечно-сосудистой системы

Специалист назвала лучшие упражнения для сердечно-сосудистой системы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людям важно поддерживать и укреплять свою сердечно-сосудистую систему, а для этого лучше всего подходит чередование кардиотренировок с более спокойными упражнениями. Таким советом поделилась в беседе с «Газетой.Ru» тренер Анастасия Юркова.

Чередование нагрузок поможет правильно восстанавливаться всем системам организма и даст более ощутимый результат.

При этом если же у человека есть определенные проблемы с сердечно-сосудистой системой, стоит для начала значительно уменьшить употребление кофе. Диетолог Михаил Гинзбург советует не употреблять более четырех чашек кофе в день. Его слова привели на портале «360».

Если же вы чувствуете недомогания, которые могут быть вызваны болезнями сердца, стоит незамедлительно обращаться к врачу.

На данный момент в распоряжении есть множество современных методов диагностики и лечения проблем с сердечно-сосудистой системой. По словам кардиолога Гинзбурга, которые привели на портале RT, в распоряжении российских врачей есть несколько современных технологий, которые существенно упрощают лечение пациентов.