Блогер Дмитриева заявила, что отличительная черта «инфоцыган» — обещание золотых гор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обычно все курсы «инфоцыган» кроют в себе только некачественное образование и плохую методологию. Большинство из таких курсов предлагает человеку «золотые горы». Таким наблюдением поделилась в беседе с «Газетой.Ru» блогер Кристина Дмитриева.

Также она подчеркнула, что идеальная картинка и постоянная демонстрация красивой жизни может тоже быть признаком не самых качественных курсов.

Из-за частого употребления в последнее время термина «инфоцыгане», на это отреагировал даже президент России Владимир Путин. Он назвал подобный термин — ксенофобией и заявил, что необходимо запретить использование этого слова в государственных СМИ. Его заявление по этому поводу опубликовали на портале «Российской газеты».

Стоит напомнить, что неожиданный всплеск популярности блогеров продающих курсы, началась с ареста блогера Лерчек и ее мужа из-за неуплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей. В беседе с «Известиями» адвокат блогеров заявил, что на данный момент они погасили все свои задолженности перед налоговой.