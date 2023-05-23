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НовостиПолитика23 мая 2023 15:57

Пушилин: взятие Артемовска позволит наступать на Славянск, Константиновку и Краматорск

Тактика дальнейших действий ВС России является прерогативой Минобороны и "никто сейчас об этом не расскажет"
Сергей ЧИКОВ
Пушилин заявил, что взятие Артемовска позволит наступать на Славянск, Константиновку и Краматорск

Пушилин заявил, что взятие Артемовска позволит наступать на Славянск, Константиновку и Краматорск

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятый под контроль российских сил Артемовск открывает возможность для дальнейшего наступления на Краматорск, Константиновку и Славянск.

“Плацдарм новый открывается. … Мы видим, что плацдарм на Краматорск, до которого рукой подать, плацдарм на Константиновку и плацдарм на Славянск”, — заявил Пушилин в своем телеграм-канале во время визита в Артемовск.

Также он отметил, что тактика дальнейших наступательных действий российских сил является прерогативой Минобороны РФ и “никто сейчас об этом не расскажет”.

Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение Владимира Зеленского любой ценой удержать Артемовск привело Украину к катастрофическим последствиям, а провал украинской армии в Артемовске и огромные потери при длительной осаде города стали серьезным ударом по боевому духу солдат ВСУ.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро считает, что провал ВСУ в Артемовске заставит партнеров Зеленского сконцентрироваться на военной поддержке и ускорении ожидаемого контрнаступления украинской армии.

При этом, по его словам, украинская армия к нему не готова, а ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

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