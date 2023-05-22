Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал провал ВСУ в Артемовске поворотным моментом для Украины

Потеря Артемовска стала поворотным моментом для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение Владимира Зеленского любой ценой удержать Артемовск привело Украину к катастрофическим последствиям.

“В будущем <…> я думаю о битве за Артемовск будут говорить, как о поворотном моменте в конфликте”, — сказал Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.

По его словам, провал украинской армии в Артемовске и огромные потери при длительной осаде города стали серьезным ударом по боевому духу солдат ВСУ.

“Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера”, — отметил Макгрегор.

Также он напомнил, что подобная тактика фюрера и привела к его последующему поражению, и текущий конфликт развивается по похожему сценарию из-за подобной ошибки Зеленского.

Ранее бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что не только украинским солдатам, но и западным союзникам Киева было сложно принять провал ВСУ в Артемовске. По его словам, это заставит партнеров Зеленского сконцентрироваться на военной поддержке и ускорению ожидаемого контрнаступления украинской армии.

При этом, по его словам, украинская армия к нему не готова, а ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)