Экс-офицер НАТО Анро: Запад сконцентрируется на поддержке контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что западным союзникам Киева сложно принять провал ВСУ в Артемовске, поэтому они сконцентрируются на военной поддержке контрнаступления украинской армии.

“Западным странам, оказывающим поддержку Украине, сложно принять потерю Бахмута (российское название Артемовск – ред.), однако они готовились к этому уже некоторое время. Все понимали, что это неизбежно”, — заявил Арно в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, провал ВСУ в Артемовске делает ожидаемое контрнаступление еще более срочным, но украинская армия к нему не готова, а ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения вооружения партнеров Киева.

Недавно бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, ссылаясь на свои источники в Белом доме, заявил, что Вашингтон выдвинул ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: либо скорейшее начало контрнаступления, либо переговоры с Россией.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказывал, в чем был “рискованный”, но сработавший план Минобороны России в тактике ракетных обстрелов украинской армии и как командование ВСУ вынуждено постоянно сдвигать сроки контрнаступления из-за постоянного уничтожения складов с оружием западных союзников.

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