Названы самые популярные продукты у россиян на маркетплейсах

Названы самые популярные продукты питания у россиян на маркетплейсах
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Пользователи из России чаще всего покупали в апреле 2023 года бакалею и различные сладости на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Такую статистику предоставила команда аналитиков маркетплейсов «Moneyplace», которую опубликовали на своем портале «Лента.ру».
Также в пятерку лидеров среди продуктов питания входят: вкусные подарки, чай, кофе и хлебобулочные изделия.
Несмотря на удобство заказа продуктов через интернет-магазины, стоит всегда помнить, что необходимо отслеживать свежесть товаров, особенно с небольшим сроком годности.
Диетолог Марина Макиша предупреждает, что несвежие продукты могут приводить к серьезным проблемам, вплоть до кишечных инфекций. Ее слова передали на портале «360».
Когда продукты начинают портиться, в них могут размножаться бактерии, которые и провоцируют множество болезней желудочно-кишечного тракта, а если же в продуктах образуется плесень, у человека могут начаться аллергические реакции.