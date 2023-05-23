Названы самые популярные продукты у россиян на маркетплейсах

Названы самые популярные продукты питания у россиян на маркетплейсах Фото: pixabay.com

Пользователи из России чаще всего покупали в апреле 2023 года бакалею и различные сладости на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Такую статистику предоставила команда аналитиков маркетплейсов «Moneyplace», которую опубликовали на своем портале «Лента.ру».

Также в пятерку лидеров среди продуктов питания входят: вкусные подарки, чай, кофе и хлебобулочные изделия.

Несмотря на удобство заказа продуктов через интернет-магазины, стоит всегда помнить, что необходимо отслеживать свежесть товаров, особенно с небольшим сроком годности.

Диетолог Марина Макиша предупреждает, что несвежие продукты могут приводить к серьезным проблемам, вплоть до кишечных инфекций. Ее слова передали на портале «360».

Когда продукты начинают портиться, в них могут размножаться бактерии, которые и провоцируют множество болезней желудочно-кишечного тракта, а если же в продуктах образуется плесень, у человека могут начаться аллергические реакции.