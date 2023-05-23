В ООН отреагировали на диверсии в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о происходящем в Белгородской области вызывают обеспокоенность, призвав воздержаться от эскалации.

«Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность... Мы призываем стороны воздержаться от эскалации, а также от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряжения», - сказал официальный представитель генсека ООН.

Напомним, сегодня, 23 мая, Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов в Белгородской области, заявив, что она была заблокирована и разгромлена во время проведения контртеррористической операции, в ходе которой также было уничтожено свыше 70 террористов, пять пикапов и четыре боевые машины пехоты (БМП). Позже появилось сообщение, что житель Белгородской области погиб при атаке украинских диверсантов.

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