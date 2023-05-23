Житель Белгородской области погиб при атаке украинских диверсантов Фото: REUTERS

Житель сел Козинка Белгородской области погиб в ходе атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка», – написал он в своем Telegram-канале.

Также пострадала супруга погибшего. Она жива, но госпитализирована, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он принес искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Напомним, 22 мая в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения. В тот день на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, он подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область.

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