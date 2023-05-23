Кинолог Голубев заявил, что штрафы хозяевам за укусы собак логичны и вполне оправданы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предложенные в России штрафы для хозяев собак за укусы людей вполне логичны и оправданы, поскольку они должны нести ответственность не только за их здоровье, но и за безопасность окружающих. Таким мнением поделился в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, внушительные штрафы должны сократить число тех, кто халатно относится к воспитанию своих питомцев, создавая при этом опасность для окружающих людей.

На фоне этого депутат Госдумы Владимир Бурматов порекомендовал всем хозяевам собак проходить специальные кинологические курсы. Он подчеркнул, что с любыми питомцами есть определенная специфика взаимодействия, которую стоит изучить.

Это полезные знания, которые помогут лучше понимать свою собаку независимо от того, как долго она живет с хозяином. Такой совет депутата опубликовали на портале RT.

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