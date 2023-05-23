Два бомбардировщика США приблизились к границе России над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для того, чтобы не допустить нарушения российских государственных границ двумя стратегическими американскими бомбардировщиками B-1B, которые были обнаружены над акваторией Балтийского моря. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной.

Как говорится в заявлении пресс-службы, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель над нейтральными водами Балтийского моря во вторник, 23 мая.

«Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и занял установленную зону дежурства», - сказано в заявлении, где также отметили, что российский истребитель выполнял полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не допуская нарушения российской границы.

Напомним, в конце марта этого года российский истребитель Су-35 был поднят над Балтийским морем для того, чтобы сопроводить два бомбардировщики В-52 ВВС США.