Лукашенко назвал «досужими рассуждениями» разговоры о его здоровье: «Умирать не собираюсь» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить рассуждения о его здоровье и заверил, что умирать не собирается. Так белорусский лидер прокомментировал предположения в сети о его болезни.

«По всем направлениям даны мною поручения... Подключайтесь и начинайте работать. В противном случае, ребята, я никого не пожалею», - заявил Лукашенко на совещании.

Он добавил, а если кто-то думает, что «я умирать собрался, успокойтесь».

Президент Белоруссии подчеркнул, что это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах.

«Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего», - уточнил Лукашенко. По его словам, такое заболевание «лечится три дня».

«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», - сказал Лукашенко.

Как писал сайт KP.RU, ранее на совещании по здравоохранению республики Лукашенко подверг критике действия белорусского Минздрава.

В частности, Лукашенко указал на то, что проблемы, выявленные межведомственной комиссией, которую создали по его поручению, должны были еще ранее знать в профильном Министерстве здравоохранения.

Он добавил, что именно сосредоточенные в Минздраве специалисты должны создавать группы и комиссии, чтобы следить за тем, что происходит на местах.