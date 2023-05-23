Пентагон заявил, что США не разрешали Киеву передавать оружие военизированным структурам Фото: кадр из видео

США не разрешали Киеву передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, прокомментировав использование американских вооружений при атаке в Белгородской области.

«Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам», - сказал Райдер.

Как писал сайт KP.RU, в Госдепе заявили, что США оставляют за Киевом право принимать решения об ударах по территории России.

«США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения», - сообщил чиновник.

Минобороны РФ опубликовало видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.

На представленных кадрах можно увидеть многочисленную уничтоженную военную технику украинских диверсантов, преимущественно американского производства.

При этом, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о происходившем в Белгородской области вызывают обеспокоенность, призвав воздержаться от эскалации.

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