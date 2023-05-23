Верхушка киевского режима с начала СВО занялась переделом бизнес-сектора Украины

Politico: администрация Зеленского занимается рейдерским захватом украинского бизнеса Фото: REUTERS

Украинские политики во главе с Зеленским начали передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности с начала спецоперации, об этом написал обозреватель Politico Джейми Деттмер, ссылаясь на источники.

«Ни одна прежняя администрация не сосредотачивала в своих руках столько власти, это неограниченная власть. А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и СМИ», - сообщил изданию руководитель одной из украинских компаний.

По данным автора статьи, сейчас новые собственники пытаются незаконно перераспределить между собой состояние «старой» элиты.

Обозреватель уточнил, что в ход идут вымогательства, грабежи и устранение конкурентов по бизнесу.

«Все эти махинации вызывают недоумение на Западе: они отпугивают иностранных инвесторов и убеждают в неразрешимости проблемы украинской коррупции», - подытожил Деттмер.

Как писал сайт KP.RU, в августе 2022 года издание Newsweek написало, что на Западе недовольны высоким уровне коррупции на Украине и тем, что Зеленский занимается устранением всех своих основных конкурентов с политической арены и немотивированно увольняет высокопоставленных чиновников и силовиков.

В ноябре 2022 года президент Зеленский заявлял, что все коррупционеры, которые были на Украине, уехали из страны.

Однако, уже в марте 2023 года Украину стало сотрясать от новых коррупционных скандалов.

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