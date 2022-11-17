Зеленский заявил о «победе над коррупцией» на Украине

Зеленский заявил об отъезде всех коррупционеров с Украины или заявил о «победе над коррупцией» на Украине Фото: REUTERS

Все коррупционеры, которые были на Украине, уехали из страны, заявил президент республики Владимир Зеленский.

"Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет. Все коррупционеры уехали, мы объединены", – сказал политик во время выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что на Западе недовольны высоким уровне коррупции на Украине, а также тем, что Зеленский занимается устранением всех своих основных конкурентов с политической арены и немотивированно увольняет высокопоставленных чиновников и силовиков.

В начале ноября в собственность Украины были отчуждены компании "Укрнафта" (42% акций у Игоря Коломойского), "Укртатнафта" (60% акций у Коломойского и Геннадия Боголюбова, компания - владелец Кременчугского НПЗ), "Мотор Сич" (56% акций было продано китайским инвесторам Вячеславом Богуслаевым, но сделку остановил Антимонопольный комитет, а самого Богуслаева арестовали), "АвтоКрАЗ" (Константин Жеваго) и "Запорожтрансформатор" (Константин Григоришин). Они самые богатые люди на Украине, все из первой десятки миллиардеров.