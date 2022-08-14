Newsweek: Запад начал понимать истинную сущность Зеленского

Владимир Зеленский стремительно теряет популярность на Западе Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, поэтому на Западе разочаровываются в нем. Об этом говорится в материале, опубликованном в американском издании Newsweek.

"В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе", — отмечает в материале.

В первую очередь, по мнению авторов публикации, на Западе недовольны высоким уровне коррупции на Украине, а также тем, что Зеленский занимается устранением всех своих основных конкурентов с политической арены и немотивированно увольняет высокопоставленных чиновников и силовиков.

Ранее американские СМИ публично призвали Зеленского отрицать военные преступления, совершаемые военнослужащими ВСУ и боевиками радикальных нацбатальонов. Как отмечает издание Politico, украинскому лидеру не следует отрицать факты внесудебных задержаний и расправ военных над россиянами и мирными жителями, а также принять к сведению данные из доклада международной правозащитной организации Amnesty International.

Также Зеленскому, по мнению западных журналистов, необходимо сделать все, чтобы изменить ситуацию и наказать всех бойцов ВСУ, причастных к преступлениям.