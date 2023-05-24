FT: рост влияния группы БРИКС означает конец американской гегемонии и господства стран G7 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западным странам придется признать тот факт, что из-за роста влияния группы БРИКС управлять миром больше не получится. Об этом заявил британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф.

"Период однополярности под США, и экономическое доминирование стран G7 ушли в историю. "Большая семерка" должна защищать свои интересы и ценности, но она не сможет больше управлять миром, даже при условии, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов", — заявил он.

Также, по словам журналиста, желание 19 государств присоединиться к БРИКС свидетельствует об увеличившейся роли объединения на международной арене.

"На данный момент, БРИКС, судя по всему, находится на пути становления всемирной группой. Ее членов объединяет желание не зависеть от США и их союзников, доминирующих в мире на протяжении последних двух столетий", — добавил обозреватель.

Ранее Бразилия предложила странам-участницам БРИКС отказаться от доллара ввиду агрессивной санкционной политики США. Вместо доллара Бразилиа предлагает создать единую валюту союза БРИКС.

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