Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА Украины на Белгородскую область ночью 24 мая 2023 года Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о многочисленных атаках украинских беспилотников ночью 24 мая. По его словам, средства ПВО справились с большей частью БПЛА.

Кроме того, по словам Гладкова, несмотря на хорошую работу систем ПВО, повреждения есть в Белгороде, Борисовском районе, Белгородском районе, пострадали легковые автомобили, частные дома и административные здания. В Грайворонском округе был поврежден газопровод, восстановить его должны в течение суток.

В Яколевском округе ночью с беспилотников были дважды сброшены взрывные устройства в поселке Томаровка, удары пришлись на два административных здания. Возгораний, погибших и пострадавших в результате этого нет. На месте работают необходимые службы, идет устранение последствий, сообщил Гладков.

Напомним, в Белгородской области действовал режим КТО, введенный 22 мая в связи с вхождением украинских диверсантов на территорию региона. 23 мая после ликвидации угрозы безопасности граждан режим КТО был отменен.

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