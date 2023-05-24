Пушилин заявил, что пик тревожности на флангах Артемовска прошел, а обстановка стабилизировалась Фото: REUTERS

Пик тревожности на флангах Артемовска уже прошел и обстановка вокруг уже стабилизируется. С таким заявлением выступил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, на данный момент ситуация в районе Авдеевки и Марьинки — контролируемая и опасаться серьезного продвижения украинских подразделений не стоит.

Ранее стало известно, что российские войска сорвали три попытки атаки ВСУ в районе Марьинки, Авдеевки и Александро-Калиново. Артиллерийские группировки и авиация нанесли удары по опорным пунктам украинских подразделений, а также на направлениях противник понес существенные потери в живой силе и различной военной технике.

В Белгородской области Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили свыше 70 боевиков киевского режима, удары по которым также наносили при помощи артиллерии и авиации. Помимо этого уничтожили и бронетехнику противника.

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