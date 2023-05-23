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НовостиПроисшествия23 мая 2023 11:49

Российские войска уничтожили более 70 украинских диверсантов в Белгородской области

Удары по диверсантам наносились силами авиации и артиллерии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили более 70 украинских диверсантов в Белгородской области

Российские войска уничтожили более 70 украинских диверсантов в Белгородской области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область, сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе контртеррористической операции националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что удары по диверсантам наносились силами авиации и артиллерии. Как отметили в Минобороны России, террористические акции против мирного населения в РФ были осуществлены Киевом после поражения в Артемовске.

Напомним, днем ранее, 22 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о группе украинских диверсантов, пробравшейся на территорию Грайворонского округа. Во вторник, 23 мая, Минобороны РФ заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены.

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