SW: в Генштабе ВСУ впервые с декабря 2022 года не написали о боях в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В генеральном штабе ВСУ впервые с декабря 2022 года не сообщили о боях в Артемовске, Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Представители института составили отчет, в котором говорится, что в Генштабе ВСУ впервые за полгода не написали о боях в Артемовске (украинское название - Бахмут).

"Украинский генеральный штаб в своем отчете впервые с декабря 2022 года не сообщил о боевых действиях в городе Бахмут", - говорится в сообщении.

Как ранее писал обозреватель турецкого издания Cumhuriyet Берктай Дениз, многочисленные потери, которые понесли вооружённые силы Украины в битве за Артёмовск, значительно повлияют на будущее украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, об освобождении Артемовска сообщили в Минобороны РФ 20 мая. В ведомстве отметили, что операция была завершена в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки "Юг". С освобождением города российских солдат поздравил и президент России Владимир Путин.

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