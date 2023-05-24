В России предлагают штрафовать за шум в дневное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России предлагают ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. Ночью и вечером шуметь нельзя – это россияне усвоили четко. А вот в дневное время часто возникают скандалы из-за ремонтов и громкой музыки. Единого регулирования данного вопроса нет, только местные власти могут устанавливать локальные штрафы и обговаривать часы, когда нельзя шуметь.

В связи с этим, в стране предложено ввести штраф за нарушение тишины в дневное время. Такое предложение было озвучено правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

В Госдуме поддерживают инициативу, но добавляют, что она требует доработки.

В настоящее время проект нового КоАП РФ предусматривает норму, которая устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 7:00. Но в эти временные рамки россияне укладываются с трудом. За 2022 год было составлено 95,8 тыс. протоколов за нарушение тишины. За шумное поведение россияне заплатили 78,3 млн рублей. В будущем наказание планируют ужесточить.

- Это хорошо, что этот вопрос поднимается. В настоящее время регионы принимают свои законы о тишине, хотя в действующем КоАП административная ответственность за это не предусмотрена, - говорит «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Например, в Москве есть свои часы тишины днем. Такие могут появиться во всех регионах.

- Если ремонт в квартире идет целый день, то у соседей должно быть право отдохнуть от этого шума. Поэтому логично, если бы такие часы тишины появились, - сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Кстати, сейчас регионы самостоятельно устанавливают суммы штрафов за нарушение режима тишины, пишет ФАН.

В Совете Федерации поддержали проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ". Документ предполагает введение для всех регионов времени запрета на шум с 22:00 до 07:00, а также единое время для громкого ремонта с 09:00 до 19:00, при этом только в будние дни и с перерывом с 13:00 до 15:00, передает "Москва 24".

Ранее, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Московской области Сергей Колунов предложил ужесточить наказание для стритрейсеров и автомобилистов, которые ездят с громким звуком, передает "360".