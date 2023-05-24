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НовостиПолитика24 мая 2023 9:43

Гарибашвили: присоединение Грузии к антироссийским санкциям разрушит экономику страны

Кроме того, это навредит и интересам грузинского народа
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Гарибашвили: присоединение Грузии к антироссийским санкциям разрушит экономику страны

Гарибашвили: присоединение Грузии к антироссийским санкциям разрушит экономику страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможное присоединение Грузии к санкциям против России по требованию Запада нанесет урон интересам государства. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Катарском экономическом форуме.

"Если Грузия присоединится к санкциям против России, то это разрушит ее экономику и нанесет урон национальным интересам и интересам самого народа", - заявил Гарибашвили, пишет ТАСС.

Кроме того, он напомнил, что товарооборот между Россией и Грузией за год составляет около миллиарда долларов. А это показатель, которого страны ЕС достигают в торговле с Россией за несколько дней.

Также Гарибашвили добавил, что после конфликта в 2008 году западные страны сохранили экономические отношения с Москвой и не вводили никаких ограничительных мер.

Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили говорил о том, что власти Грузии не вводят ограничительные меры и визовый режим в отношении Россиян с целью избежать ответных мер и возможных рисков.