Песков: в Кремле нет специальной позиции о совершенствовании налогообложения блогеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет какой-то специальной позиции по предложению Совфеда о совершенствовании налогообложения блогеров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет какой-то специальной позиции по предложению Совфеда о совершенствовании налогообложения блогеров.

“Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет”, — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об инициативе сенаторов Совета Федерации.

Ранее сенаторы Совета Федерации России предложили новую налоговую инициативу, касающуюся деятельности в интернете, и особенно - блогеров. Правительству РФ предложено рассмотреть проект налогообложения физических и юридических лиц за ведение блогерской деятельности.

Напомним, недавно стало известно, что популярный фитнес-блогер Лерчек, уклонялась от уплаты налогов на протяжении полутора лет, тем самым нанеся ущерб государству на 311 млн рублей.

Другая известная блогер Елена Блиновская, ранее была задержана за неуплату налогов на сумму более 918 млн рублей. “Королева инфоцыган” использовала мошенническую схему дробления бизнеса, а уголовное дело коснулось и её мужа, Алексея Блиновского, за пособничество и также уклонение от уплаты налогов.