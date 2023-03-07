Прокуратура обвинила фитнес-блогера Лерчек в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей, фото: личная страница Валерии Чекалиной в соцсетях

Популярная в социальных сетях фитнес-блогер Лерчек, которую на самом деле зовут Валерией Чекалиной, уклонялась от уплаты налогов, и задолжала государству внушительную сумму, в размере 311 млн рублей. Об этом 7 марта 2023 года сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве подчёркивают что Валерия Чекалина, при пособничестве Артёма Чекалина, в период 3 и 4 квартала 2020 года, а также 1-4 кварталов 2021 года, уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость. Также известно, что Лерчек избегала уплаты налогов на доходы физических лиц, в те же 2020-2021 годы. Общая сумма её задолженности составила 311 млн рублей, что классифицируется как особо крупный размер.

Лерчек предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину - по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов). Расследование и процесс возмещения ущерба находятся под контролем столичной прокуратуры.

Ранее KP.RU сообщал о том, что против Лерчек также было возбуждено уголовное дело в Следственном комитете РФ, по тому же делу об уплате налогов.