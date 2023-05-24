Российские сенаторы предложили ввести специальный налог для блогеров Фото: REUTERS

Сенаторы Совета Федерации России предложили новую налоговую инициативу, касающуюся деятельности в интернете, и особенно - блогеров. Правительству РФ предложено рассмотреть проект налогообложения физических и юридических лиц за ведение блогерской деятельности, о чём сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на постановление Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста».

«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», - говорится в документе.

Зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин уточнил, что для подобного налогообложения необходимо внести изменения в Налоговый кодекс РФ, создать специальный механизм учёта всех доходов блогеров, так как поступления они получают из разных источников. Как организовать сбор налогов в этой сфере правительство России пока не обсуждало, проект постановления планируется рассмотреть и принять в среду, 25 мая 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что популярный фитнес-блогер Лерчек, она же Валерия Чекалина, уклонялась от уплаты налогов на протяжении полутора лет, тем самым нанеся ущерб государству на 311 млн рублей.

Коллега Лерчек по цеху, блогер-марафонщица Елена Блиновская, и вовсе не выплатила налогов на сумму более 918 млн рублей, используя мошенническую схему дробления бизнеса. Уголовное дело коснулось и её мужа, Алексея Блиновского, за пособничество и также уклонение от уплаты налогов.