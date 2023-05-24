Министр энергетики Шульгинов: в ведомстве не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина Фото: kremlin.ru

В Министерстве энергетики России заявили о том, что возможность запрета экспорта бензина не рассматривается. Речь может идти лишь о рекомендации ведомства организациям уменьшить объем таких поставок. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Мы говорим про ограничение, а не про запрет. Ведомство дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения. На снижение, а не на запрет", - сказал Шульгинов.

Шульгинов также добавил, что Минэнерго совместно с Минфином рассматривает возможность ограничить вывоз топлива за границу. Речь идет о топливе, для производства которого выделялись средства из бюджета в рамках демпфирующего механизма. Ведомство при этом будет отслеживать сложившуюся ситуацию на рынке.

Ранее в Минэнерго России выступили с призывом к нефтяным компаниям увеличить предложение бензина АИ-95 на бирже. В ведомстве пообещали, что рост биржевых цен не повлияет на стоимость бензина в рознице.