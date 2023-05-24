Не менее 500 домов пострадали в результате захода украинской ДРГ в Белгородскую область Фото: REUTERS

В результате захода украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области пострадали не менее 500 домов. Об этом сообщили региональные власти, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно 22 мая. Городской округ был сильно обстрелян украинскими военными. В результате атаки ранения получили 12 человек.

Кроме того, 22 мая в регионе был объявлен правовой режим контртеррористической операции (КТО) с целью обеспечить безопасность граждан. Режим устанавливал специальные меры и временные ограничения. В связи с этим 23 мая в Белгородской области в удаленном формате прошел последний звонок прозвенел для выпускников региона.

Произошедшее прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Белгородской области военные и пограничники контролируют происходящее и выполняют свою работу.

А Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал оперативный и жесткий ответ на террористические действия ВСУ в Белгородской области.