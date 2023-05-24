В доме Гитлера в Австрии будут читать лекции по правам человека Фото: REUTERS

Новостное агентство BBC сообщило, что австрийские власти планируют использовать дом в городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, для проведения семинаров по правам человека для полицейских.

Долгое время этот дом находился в аренде правительства Австрии, которое использовало его для размещения благотворительных организаций. Руководство страны принудительно выкупило дом за 800 тысяч евро в 2016 году.

“Ради мира, свободы и демократии. Фашизм не должен повториться. Миллионы погибших предостерегают”, — гласит надпись на камне из каменоломни нацистского концлагеря Маутхаузен, стоящего около дома Гитлера.

Сайт KP.RU рассказывал, как на Западе началась мягкая реабилитация фашизма. Издание Bloomberg писало, что в западной культуре Гитлер уже стал смешным персонажем поп-культуры, суперзвездой телешоу и интернет-мемов.

Колумнист Bloomberg Андреас Клут считает, что главной причиной того, что образ Гитлера стал мемом и частым героем сатирических ток-шоу, кинокомедий и развеселых сериалов стало невежество, уровень которого, как он пишет, на Западе просто ошеломляет.