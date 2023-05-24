Глава МВФ Георгиева: США смогут избежать дефолта на фоне превышения ими лимита госдолга

Глава МВФ считает, что США смогут избежать дефолта Фото: Shutterstock

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила, что американские власти смогут избежать объявления дефолта из-за превышения лимита заимствований.

“История говорит нам, что США будут бороться с угрозой дефолта, придет 11-й час, когда вопрос будет решен”, — заявила глава МВФ на экономическом форуме в Катаре.

Также она призвала центральные банки всех стран сохранять жесткость в денежно-кредитной политике даже перед лицом инфляционных рисков.

Напомним, недавно спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшие дни Америка объявит дефолт и ответственность за это лежит только на действующем президенте Джо Байдене.

Сам Джо Байден, выступая на пресс-конференции в рамках саммита «большой семерки» в Хиросиме, также сказал, что не может гарантировать, что страна не объявит дефолт.

Сайт KP.RU рассказывал, удастся ли самой большой экономике планеты избежать банкротства, как дефолт в Америке отразится на России и что нужно сделать Вашингтону, чтобы избежать глобального кризиса.