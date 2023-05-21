Байден заявил об отсутствии гарантий того, что в США не объявят дефолт Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в рамках саммита «большой семерки» в Хиросиме, сказал, что не может гарантировать того, что страна не объявит дефолт.

«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт», - цитирует Байдена ТАСС.

Он добавил, что изучает четырнадцатую поправку Конституции США для того, чтобы понять, какие есть полномочия у главы государства по данному вопросу. Таким образом американский президент надеется найти способ для того, чтобы не допустить дефолта.

Напомним, ранее в министерстве финансов США подтвердили, что с 1 июня 2023 года в стране может наступить дефолт. Об этом сказано в письме главы американского финансового ведомства Джанет Йеллен к законодателям. Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам, считают в Минфине.

Позже Байден во время совместного выступления с премьером Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов «умолкнуть» в ответ на множество вопросов о возможном дефолте в США.

Ранее сайт KP.RU рассуждал о том, удастся ли самой большой экономике планеты избежать банкротства, а также о том, как возможный дефолт в США отразится на России.