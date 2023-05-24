Путин заявил о росте ВВП России вопреки предсказаниям с Запада

Валовой внутренний продукт России вырос, несмотря на прогнозы с Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Валовой внутренний продукт России вырос, несмотря на прогнозы с Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума.

«Несмотря на масштабные кризисные явления, фактор неопределенности, общий ВВП государств евразийского союза сократился немного. Но там, «за бугром», предсказывали другое. Россия показывает рост ВВП 0,7%. В ведущих экономиках ЕС – минус», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, «обвальный сценарий» для экономики РФ уже не сбудется.

Напомним, ранее президент России заявлял, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Стране удалось справиться с фактическим закрытием западных рынков, отметил он. По словам главы государства, это стало возможным благодаря расширению контактов государства с другими быстрорастущими регионами мира. Путин считает, что стоит продолжать работать в этом направлении и увеличивать товарооборот с новыми партнерами.