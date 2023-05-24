Сегодня в России стартовал новый патриотический проект «Напиши мне»

Юта — заслуженная артистка России. Фото: Креативное бюро Саши Головина

Юта записывает серию из 12 видеоподкастов про жизнь и подвиги людей, защищающих интересы России в ходе специальной военной операции на Донбассе. Основа проекта – письма бойцам на фронт и родным с фронта. Через письма, стихи и музыку Юта донесёт до зрителя и слушателя самое главное — мы должны гордиться своими героями, помнить их и беречь родной дом. В конце каждого подкаста звучит песня.

Идея проекта

Что значит для солдата получить весточку из дома? Как сильно ждет «треугольника» мать, которая уже давно позабыла о здоровом сне? Молодая невеста, что не перестает верить и ждать возвращения, отсчитывая дни и недели? Дети, друзья… Все это не может оставлять равнодушным нас, живущих 80 лет спустя и воспринимающих это сквозь призму сегодняшнего дня. Эти вопросы вдохновили авторов проекта, запись подкастов идет прямо на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

- Я давно поддерживаю военнослужащих, начала это делать за 10 лет до начала СВО, - говорит о проекте Юта. - Мои песни для бойцов ни что иное как тонкая связь с домом, с родными, с мамой. Именно эта связь помогает ребятам работать, служить с полной отдачей. Сегодня в рамках своего благотворительного тура «За жизнь» я выступаю для семей военнослужащих. А после концерта бойцы мужья пишут мне с передовой в личку: «Спасибо, Юта, за концерт для наших жен». Это та же самая связь, о которой я говорю. Письма - тоже связь. Благодаря им мы можем погрузиться в историю Великой Отечественной Войны глазами очевидца - автора письма. Там столько чувств: боль, надежда, ярость, гордость. Они описаны самыми простыми словами, пробирает при чтении до мурашек… Сегодняшние детские письма на фронт - кладезь мудрости и силы. Дети чувствуют истину, говорят сердцем. А боец, получая такое письмо, мысленно переносится домой. И видит своего ребенка. Связь!

Первый подкаст Юты с песней «Папа» состоит из детских писем двух эпох - сегодняшней и времен Великой Отечественной войны. Наши с вами дети впитали в себя опыт предыдущих поколений, они глубинно знают жизненно важные вещи... Они находят пронзительные слова поддержки для бойцов, которые проникают в самое сердце.

Сегодня в социальных сетях стартовал флэш-моб, призванный обратить внимание на проект и собрать как можно больше писем. Присоединиться к проекту просто - присылайте письма и фото на почту проекта napishimne2023@yandex.ru – давайте поддержим наших ребят на передовой! Сайт проекта.

ОБ АВТОРЕ

Юта — заслуженная артистка России, автор и исполнитель своих песен, композитор популярных фильмов, спектаклей и сериалов, в том числе легендарного сериала «Солдаты»; ведущая авторской программы «уЮтная гостиная» на радио Sputnik. Член художественного совета при Министерстве Обороны Российской Федерации. С 2020 года — артистка Центрального академического театра Российской Армии.

Юта записала 12 сольных альбомов, выпущенных на крупнейших отечественных музыкальных лейблах. Певица — лауреат престижных премий «Звёзды Дорожного радио», «Золотой граммофон» и «Шансон года».

Юту называют амбассадором российской армии, она поддерживает своим творчеством военнослужащих нашей страны, а также их родных и близких. Артистка многократно выезжала с концертами в объединенную группировку российских войск в Сирии. Выступает для участников Специальной военной операции на Украине в зоне ведения боевых действий, а также в госпиталях, домах офицеров и на других площадках.

Клип на хит Юты «Струна», герой которого — легендарный командир морской пехоты с одноимённым позывным, собрал суммарно в Сети свыше 8 000 000 просмотров. А популярная песня «Любимый мой» стала народной — видео на неё только в YouTube посмотрели уже более 27 000 000 раз.