Эксперт рассказал, чем может быть опасна отправка личных данных в мессенджерах Фото: Shutterstock

Пересылать любые личные данные или же фото и сканы документов в мессенджерах — очень опасная затея. Они могут стать легкой добычей мошенников, которые взламывают аккаунты. Такое предупреждение сделал киберэксперт Павел Коростелев в беседе с «Газетой.Ru».

Он также подчеркнул, что даже имея всего лишь скан или фото вашего паспорта, злоумышленники могут оформить на ваше имя несколько микрозаймов. Хотя в целом сейчас наблюдается тренд на максимальную защиту личных данных людей даже на государственном уровне.

Так например в Ирландии оштрафовали компанию Meta* на рекордные 1,2 миллиарда евро за нарушение правил конфиденциальности пользователей. О такой борьбе ирландских властей рассказали на портале «ФАН».

Еще одним примером борьбы стал полный запрет социальной сети TikTok в американском штате Монтана. На портале Life.ru рассказали, что такую инициативу принял губернатор штата, поскольку так он хочет защитить персональные данные жителей от третьих лиц.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.