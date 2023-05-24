Губернатор Нижегородской области Никитин рассказал о состоянии Захара Прилепина

Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 24 мая, писателя Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. В лечении Прилепина начинается новый этап реабилитации, а сам писатель находится в стабильном состоянии.

“Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся”, — прокомментировал эту новость губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

До этого Захару Прилепину провели высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сложнейшая операция, выполненная одновременно четырьмя хирургами, прошла успешно.

Напомним, покушение на известного публициста произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Позже СК квалифицировал это покушение как теракт, а следователи задержали подозреваемого, который в ходе допроса признался, что работал на спецслужбы Украины и приехал в Россию специально для убийства Прилепина.