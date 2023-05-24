Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак ВСУ по территории России

США не одобряют использование своей техники для атак ВСУ по территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США изучают информацию об использовании американской техники при нападении украинских диверсантов в Белгородской области 22 мая. В Белом доме подчеркнули, что не одобряют использования оружия США для ударов по территории России.

“Мы изучаем эти сообщения о том, что американское оборудование и автомобили могли быть задействованы”, — заявил журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Напомним, недавно официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон четко дал понять Киеву, что не поощряет и не будет способствовать нанесению ударов по целям на территории России.

Обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator отмечал, что США якобы опасаются потерять контроль над ударами Украины вглубь России и прилагают все усилия для предотвращения подобных атак, поскольку они могут привести к эскалации конфликта.

В Минобороны США также признают, что у Вашингтона недостаточно способов отследить, куда именно попадает американское оружие, поставляемое на Украину, а продолжение военной поддержки Киева они назвали “сознательным риском, на который готова пойти администрация Байдена”.