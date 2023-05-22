США четко донесли Киеву, что не поощряют удары по территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон четко дал понять Киеву, что не поощряет и не будет способствовать нанесению ударов по целям на территории России.

“Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ”, — заявил Миллер на брифинге.

Напомним, недавно обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator заявил, что США якобы опасаются потерять контроль над ударами Украины вглубь России и прилагают все усилия для предотвращения подобных атак, поскольку они могут привести к эскалации конфликта.

11 мая Минобороны Великобритании сообщило о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow Киеву. При этом Лондон получил от украинских чиновников заверения о том, что оружие большой дальности, якобы, не будет применяться по целям внутри России.

Однако уже на следующий день ВСУ нанесли удар этими ракетами по столице ЛНР в день празднования Дня Республики, В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

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