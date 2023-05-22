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НовостиПолитика22 мая 2023 19:02

США четко донесли Киеву, что не поощряют удары по территории России

Вашингтон якобы не будет способствовать проведению атак внутри границ России
Сергей ЧИКОВ
США четко донесли Киеву, что не поощряют удары по территории России

США четко донесли Киеву, что не поощряют удары по территории России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон четко дал понять Киеву, что не поощряет и не будет способствовать нанесению ударов по целям на территории России.

“Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ”, — заявил Миллер на брифинге.

Напомним, недавно обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator заявил, что США якобы опасаются потерять контроль над ударами Украины вглубь России и прилагают все усилия для предотвращения подобных атак, поскольку они могут привести к эскалации конфликта.

11 мая Минобороны Великобритании сообщило о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow Киеву. При этом Лондон получил от украинских чиновников заверения о том, что оружие большой дальности, якобы, не будет применяться по целям внутри России.

Однако уже на следующий день ВСУ нанесли удар этими ракетами по столице ЛНР в день празднования Дня Республики, В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

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