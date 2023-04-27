ок Spectator: США опасаются потери контроля над ударами Украины вглубь России Фото: REUTERS

США якобы опасаются потерять контроль над ударами Украины вглубь России, поскольку они могут привести к эскалации конфликта. Об этом пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.

"Вашингтон сейчас прилагает все усилия, чтобы удержать Киев от действий, чреватых эскалацией, но это не всегда получается с полным успехом", - утверждает он.

Журналист также заявил, что Белый дом часто выражает свою обеспокоенность амбициями украинских спецслужб. Определенные виды оружия США не хочет поставлять частично из-за попыток ограничить возможности Украины по проведению атак вглубь российской территории.

Автор считает, что такие действия со временем могут стать проблемой для украинского президента Владимира Зеленского и спровоцировать усугубление кризиса.

Между тем, обозреватель The Hill Брэд Дресс заявил, что западная поддержка Киева прекратится в случае победы республиканцев на американских выборах президента в 2024 году.