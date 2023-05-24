Эксперт рассказал, какие вредные пищевые привычки формируются еще в детстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые из пищевых привычек, которые сформировались еще в детстве, могут быть крайне вредными. Многие с детства помнят, что им советовали пить сок вместо газировки, однако на самом деле он совсем не полезен. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис в беседе с «Газетой.Ru».

Также многие сталкивались в детстве с тем, что их просят есть быстрее, но это тоже негативно влияет на организм человека. По словам эксперта, в будущем прием пищи может вызывать стресс, вместо удовольствия.

Исходя из этого, с самого детства родителям стоит уделять внимание формированию детских привычек, которые помогут им и в дальнейшем. Так например психолог Софья Сулим советует родителям на своем примере показывать независимость от гаджетов детям.

Стоит заменять ребенку радость от смартфона и компьютера реальными эмоциями и поощрять его за отказ от гаджетов на какое-то время. Эти советы специалиста опубликовали на портале RT.

Психолог Наталья Наумова советует чаще проводить время с детьми за совместными играми, которые помимо тех самых положительных эмоций, будут формировать и прочные связи в семье. Ребенок вследствие начнет больше доверять родителям. Ее слова привели на портале «360».